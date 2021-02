Oplossing voor landhuis Oud-Amelisweerd: ‘Stadsherstel neemt exploitatie over’

Er lijkt een oplossing gevonden voor landhuis Oud-Amelisweerd. Stadsherstel Utrecht gaat de komende tien jaar het beheer, onderhoud en exploitatie van het monumentale pand organiseren. In het landhuis komen verschillende tentoonstellingen over kunst, wetenschap en geschiedenis. “Dit is prachtig nieuws voor iedereen die het bijzondere landhuis een warm hart toedraagt”, zegt wethouder Eelco Eerenberg.

Landhuis Oud-Amelisweerd is al lange tijd een heet hangijzer. Het was ooit het onderkomen van Museum Oud-Amelisweerd, maar dat ging in de zomer van 2018 failliet. Daarna is Museum Huis Doorn erin getrokken, maar dat was van korte duur. Sinds het najaar van 2020 stond het monumentale pand leeg.

Het bleek lastig om het landhuis op een succesvolle manier te exploiteren. Dit had vooral te maken met het beperkt aantal bezoekers dat toegelaten mocht worden, vanwege de hoog monumentale waarde van het pand en met name de kwetsbaarheid van het bijzonder Chinese behang.

Onderzoek

Er is de afgelopen periode een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd en een zogenoemde pandvisie opgesteld. Hiermee krijgt Stadsherstel Utrecht handvaten om het pand te exploiteren, zonder de monumentale waarde aan te tasten.

Stadsherstel Utrecht is volgens de gemeente een ‘professionele en deskundige maatschappelijke vastgoedorganisatie’. Stadsherstel Utrecht heeft in de stad ruim 40 monumentale bedrijfsruimten en bijna 240 woningen in bezit, waaronder de Zeven Steegjes, Boerderij De Balije, Molenerf De Ster, het Doelenhuis en Gasthuis Leeuwenbergh.

“Ik ben ontzettend blij dat een deskundige partij zoals Stadsherstel zorg wil dragen voor dit monument zonder daarbij oog te verliezen voor het monumentale karakter en de waardevolle elementen die het landhuis rijk is”, aldus de wethouder.

Vrijwilligers

Tot slot zegt de gemeente grote waardering te hebben voor de inzet van de vrijwilligers en beheerders van het landhuis. “In de afgelopen periode hebben zij zich met veel betrokkenheid en passie ingezet voor het landhuis. Als coördinator van diverse initiatieven hielden zij het landhuis openen draaiend. Dat is een grote prestatie in deze uitdagende tijd.”

De gemeente vraagt dan ook aan Stadsherstel Utrecht om te kijken op welke manier de vrijwilligers en beheerders in de toekomst ingezet kunnen worden bij de invulling van het landhuis. “Stadsherstel staat hier positief tegenover en kijkt uit naar de gesprekken.”