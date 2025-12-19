Opnieuw succesvol jaar voor Centraal Museum, Nijntje Museum en Rietveld Schröderhuis

Het Centraal Museum, het Nijntje Museum en het Rietveld Schröderhuis zetten opnieuw een bezoekersrecord neer. In 2025 werden de musea door 415.000 mensen bezocht. Vorig jaar – wat destijds ook een recordjaar was – lag het aantal nog op 411.000 bezoekers.

“Dat zoveel mensen onze musea weten te vinden, is waardevol en maakt mij enorm trots”, aldus Marco Grob, zakelijk directeur Centraal Museum, Nijntje Museum en Rietveld Schröderhuis. Hij vertelt dat ze, na het record van vorig jaar, niet hadden verwacht dat het aantal opnieuw zo hoog zou liggen.

“De bezoekersaantallen bevestigen dat de musea structureel hun rol als plekken voor ontmoeting, reflectie en verbeelding voor een breed publiek vervullen”, aldus Grob. “Onze beleidskeuze om bij te dragen aan een leefbare cultuur en actief in te zetten op verjonging van het publiek maakt onze musea betekenisvol voor verschillende generaties en gemeenschappen.”

Los van de museumzalen maakte het Centraal Museum zich het afgelopen jaar ook op andere manieren zichtbaar in de stad, zoals tijdens Museumnacht Kids, Queer Film Festival, Le Guess Who? en GLUE Utrecht.

25 jaar UNESCO-Werelderfgoed

Zondag 30 november was het precies 25 jaar geleden dat het Rietveld Schröderhuis werd opgenomen in de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Daarmee kwam het ontwerp van Gerrit Rietveld en Truus Schröder in 2000 in hetzelfde rijtje als de wereldberoemde Chinese Muur en de Griekse Akropolis. “Dit feestelijke moment onderstreept zowel de universele betekenis van het huis als het voortdurende belang van zorgvuldig beheer, onderzoek en publieksontvangst”, aldus het Centraal Museum.