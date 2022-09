Oprichter Johan Gijsen neemt na 16 jaar afscheid van Utrechts festival Le Guess Who?

Oprichter Johan Gijsen van Le Guess Who? stopt met zijn werkzaamheden voor het Utrechtse festival. Het evenement werd in 2007 voor het eerst georganiseerd om ondervertegenwoordigde muziek een plek te geven en is in die jaren uitgegroeid tot een toonaangevend festival waar internationale aandacht voor is.

Le Guess Who? heeft zich ontwikkeld van een kleinschalig niche-festival tot een grootschalig stadsevenement dat internationaal bekendstaat om de inspirerende manier waarop grensverleggende muziek wordt gepresenteerd.

Johan Gijsen: “Met dezelfde kriebels waarmee ik Le Guess Who? in 2007 oprichtte, neem ik nu afscheid. Destijds wilde ik mezelf uitdagen en in beweging blijven. Tivoli gaf me de ruimte en het vertrouwen om hier samen met vriend en geestverwant Bob van Heur werk van te maken. De laatste tijd kriebelt het weer, net als destijds. De tijd is rijp om een nieuwe stap te zetten, om voor altijd terug te kunnen kijken op iets wat voelt als een jongensdroom die is uitgekomen.”

Nooit verwacht

Bob van Heur, artistiek directeur van Le Guess Who?: “Toen we zo’n zeventien jaar geleden begonnen te brainstormen over Le Guess Who? hadden we nooit kunnen verwachten dat we hier ooit zouden kunnen komen. Van een hobbyproject van twee jeugdvrienden tot een droom van een festival(organisatie) dat vele mensen weet te inspireren. Ik ben Johan dan ook ontzettend dankbaar voor de oneindige support, de tomeloze inzet, passie en liefde die hij aan Le Guess Who? gegeven heeft. Er staat een solide, gezonde en inspirerende organisatie die hongerig is om verder aan de toekomst te werken. Een toekomst vol nieuwe kansen en mogelijkheden. Een volgend hoofdstuk.”

De vijftiende jubileumeditie van Le Guess Who? vindt plaats van 10 tot 13 november 2022 in Utrecht. Le Guess Who? presenteert muziek, film, beeldende kunst en meer in poppodia, theaters, kerken, musea, werfkelders en de openbare ruimte.