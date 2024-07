Oproep fotoproject: heb jij vanuit huis of bedrijf (uit)zicht op de Domtoren?

De Domtoren trekt langzaam zijn metalen jasje van steigerpalen uit. Na vijf jaar verscholen te zijn geweest wordt de gerestaureerde Domtoren in november officieel opgeleverd. Een hele generatie studenten, jonge kinderen en tal van bezoekers hebben de toren nog nooit in volle glorie kunnen aanschouwen.

Heb jij uitzicht op de Domtoren en mogen wij hier een foto van maken? Mail naar robert@duic.nl met onderwerp Domtoren.

Daar komt nu snel verandering in. De toren is van top tot teen schoongemaakt, en bijna 10.000 stenen zijn stuk voor stuk bekeken en waar nodig vervangen. Hierdoor kan de Dom weer vijftig jaar mee zonder groot onderhoud.

Voor een fotoproject is DUIC opzoek naar uitzichten op de Domtoren; het uitzicht vanuit woonhuizen, kantoren en bedrijven op de Domtoren. Dit mag een iconisch uitzicht zijn vanuit een eeuwenoud gebouw in de binnenstad, maar ook het uitzicht vanuit een badkamerraam in een nieuwbouwwoning. Vanuit bekende en onbekende plekken. De diversiteit van uitzichten maakt het project tot een geheel.

We fotograferen ook altijd een klein gedeelte van de ruimte, van waaruit het uitzicht te zien is, mee. We hebben al foto’s vanuit verschillende woonhuizen en kantoren en onder meer de werkkamer van de burgemeester en de kleedkamers van TivoliVredenburg.

