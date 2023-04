Opstanding van Jezus in alle vroegte gevierd tijdens paasjubel op Domplein in Utrecht

Een paar honderd mensen kwamen zondag op eerste paasdag in alle vroegte bijeen op het Domplein in Utrecht om de opstanding van Jezus te vieren. Tijdens deze zogenoemde paasjubel werd gezongen en gebeden, en er waren voordrachten van verschillende predikers.

Veel mensen associëren Pasen met het zoeken naar gekleurde eieren, maar christenen vieren op deze dag dat Jezus is opgestaan uit de dood. Volgens het evangelie ontdekten de vrouwen bij het aanbreken van de dag dat het graf van Christus leeg was. Daarom wordt de paasjubel in Utrecht ook rond zonsopkomst (06.57 uur) georganiseerd.

Het programma begon echter al om 06.15 uur. De predikanten Mariska van Beusichem en Wim Vermeulen én pastoor Hans Boogers spraken de mensen toe. “Pasen gaat heel concreet om Christus”, zei één van de predikers. “We vieren dat hij leeft en bij god is. Maar Pasen gaat ook over ons. Als we nu letterlijk omhoog kijken zien we de hoogste kerktoren van Nederland. De Dom is nu nog verborgen achter bouwsteigers en we wachten op het moment tot hij weer in volle glorie zichtbaar is, en dat geldt ook voor ons. Jezus leeft en wij met hem. Dat is het geheim van Pasen.”

Muziek

Naast de woorden van de predikers werd er ook gezongen. De muzikale begeleiding was in handen van Marietrees Broeren met medewerking van Marcis Runka op trompet, Román Sánchez op trombone en muziekvereniging De Bazuin.

Toen de dag om 06.57 aanbrak klonken de klokken van de Domtoren en daarmee werd het paasfeest ingeluid. Na afloop kon iedereen aanschuiven voor het paasontbijt in de Domkerk.