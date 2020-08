Optredens in Utrechtse tuinen: Struinen in de Tuinen gaat door

Het programma van Struinen in de Tuinen is bekend: op zondag 6 september stellen ruim 100 Utrechters hun tuin beschikbaar als podium. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn er allerlei optredens gratis te bezoeken: van muziek en theater tot cabaret.

Het publiek kan – op veilige afstand – door alle Utrechtse wijken heen wandelen en genieten van de optredens. “Er is voor ieder wat wils,” meldt de organisatie, “bijvoorbeeld rappers, dichters, theatermakers en andere podiumkunstenaars.”

Op iedere locatie wordt er drie keer opgetreden. Iedere ronde duurt dertig minuten. Je hoeft van tevoren geen plekje te reserveren. Het hele programma is gratis te bezoeken, maar als je wil kan je een vrijwillige bijdrage doneren.

Gluren bij de Buren

Struinen in de Tuinen wordt georganiseerd door dezelfde stichting als het huiskamerfestival Gluren bij de Buren. “Struinen in de Tuinen is het zomerse zusje van Gluren bij de Buren”, vertelde een van de organisatoren, Dirkjan van Oord, eerder.

De hele lijst met artiesten is hier te vinden.