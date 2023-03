Oud Amelisweerd opent deuren met tentoonstelling van Hannah van Bart

Landhuis Oud Amelisweerd is vanaf 1 april weer open voor bezoekers. Vanaf deze datum is de tentoonstelling ‘Solo’ van Hannah van Bart te zien in het museum. De schilderkunst, van de in Oud-Zuilen geboren kunstenaar, bestaat vooral uit portretten, maar ook stillevens en landschappen.

Het werk van Van Bart is volgens het museum ‘indringend en sferisch, en kan ondanks de schoonheid voor een gevoel van onbehagen zorgen’. De schilderijen bestaan vaak uit grijze grondtonen, aangevuld met rode, blauwe of gele kleuren. Het bestaat uit vele lagen verf en thema’s. Details zijn op het doek gezet en vervolgens weer weggevaagd.

Bart Rutten, artistiek directeur Centraal Museum vertelt over een interview waarin Van Bart zegt: “Ik maak eigenlijk denkbeeldige figuren. Ik bouw een denkbeeldig karakter.” Dat laatste spreekt Rutten aan in haar werk. “Niet het moment najagen, zoals bij fotografie of een schets in een atelier, maar een langdurig proces van wikken en wegen, van schilderen en schrapen, van toevoegen en wegschuren.”

Van Bart won diverse pijzen zoals de Philip Morris Prijs, de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst en de Jeanne Oosting Prijs. Ze heeft solotentoonstellingen gehad in Nederland, onder andere in het Kunstmuseum (Den Haag) en het Cobra Museum (Amstelveen). De tentoonstelling in Landhuis Oud Amelisweerd omvat werken uit de afgelopen twintig jaar die, op één schilderij na, voor het eerst in Nederland te zien zijn. De laatste vijftien jaar exposeert Van Bart namelijk voornamelijk in het buitenland.

De expositie is tot en met 20 augustus te zien.