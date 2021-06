Oude opnames en een internationale samenwerking zorgen voor nieuwe Utrechtse hit: WOKE!

Voor veel jonge Utrechters klinkt Urban Dance Squad misschien niet heel bekend, maar de waarde van het muziekcollectief is moeilijk te overschatten. Een oude opname, een zogenoemde cassette-loop, is de basis voor het nieuwe nummer WOKE!.

WOKE! Is een internationale samenwerking tussen Kaapstad, Saint-Nazaire en Utrecht, en is ontstaan uit een samenwerking tussen de Utrechts/Nigeriaanse artiest Shinri Tee, duo bFAKE en DJ DNA (van het voormalige Urban Dance Squad).

Urban Dance Squad was actief vanaf eind jaren ’80 en bereikte internationaal succes. Het collectief bestaat niet meer, maar voormalige leden maken nog veel muziek. Utrechter Arjen de Vreede is al decennia actief onder de naam DJ DNA.

Oude opnames

Het nieuwe nummer is gebaseerd op een cassette-loop uit de oefenruimte van de Urban Dance Squad. In deze loop hoor je Michel Schoots (drummer van Urban Dance Squad) drummen op een vinyl-loop uit de koker van DNA. Het zijn opnames uit de jaren ’80 en ’90 waar Arjen nu nog mee werkt.

DNA vertelt: “Michel Schoots en ik zaten soms dagen met z’n tweeën in de oefenruimte, de rest van de band kwam dan om een of andere reden niet opdagen en Michel drumde dan uren met mijn loops mee.”

Samenwerking

Op WOKE! kun je de vocals van ShiNRI tEE en bFAKE horen. De broertjes Pinki en da Bruin van bFake zijn al redelijk bekend in de Nederlandse muziek-scene van eerdere samenwerkingen met DNA en eigen werk, maar ShiNRI tEE is een relatief nieuw gezicht.

Deze half Utrechtse en half Nigeriaanse dame opereert momenteel vanuit Frankrijk en is de nicht van Jimmy Scott-Emuakpor die aan de wieg van het Beatles-nummer Ob-la-di Ob-la-da stond, met de Rolling Stones speelde en later vast bandlid van Bad Manners werd.

De backing vocals voor WOKE! werden mede verzorgd door Alex Siegers en gitaarspel werd door Ignace Hooge geleverd. Het thema WOKE! werd aangeleverd door ShiNRI en legt zichzelf -met een knipoog- uit in de tekst, weg met de wokies en de wappies, en als motto in het refrein: Who give’s A Fuck If You Woke Up?!

De ‘no-budget high-quality video’ met een heerlijk ‘up-feel’ werd gemaakt door videokunstenaar Ate Von Hes. De beelden werden opgenomen in Utrecht, Saint-Nazaire en Kaapstad.