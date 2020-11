Overkapping busstation Leidsche Rijn Centrum winnaar Rietveldprijs 2020

De overkapping van het busstation bij Leidsche Rijn Centrum is de winnaar van de Rietveldprijs 2020. Het Hof van Cartesius aan de Vlampijpstraat heeft de DUIC-publieksprijs in de wacht gesleept.

Vanwege het de maatregelen rondom het coronavirus werden de winnaars dit jaar via een livestream bekendgemaakt. Paul Splinter, bestuurslid van de Rietveldprijs, noemt het jammer de uitreiking niet live kon plaatsvinden. “Dat hadden we graag gedaan, maar we weten allemaal waarom dat nu niet kan.”

Winnaar

De overkapping van het busstation bij Leidsche Rijn Centrum is dus de grote winnaar. Volgens de jury – naast voorzitter Marlies Rohmer architect Machiel Spaan, restauratiearchitect Alenca Mulder en publicist Marit Overbeek – is het bijzondere ontwerp van architect Annebregje Snijders een ode aan de bus.

“Fantastisch, opluchting en blijdschap”, zegt Snijders. “Ik vind het heel eervol om erkend te worden in het werk. Werk dat ergens ingetogen is en tegelijkertijd de ambitie heeft om veel te zijn. We hebben het onderste uit de kan gehaald om iets moois te maken van iets dat niet vanzelfsprekend mooi hoeft te zijn. Het is fantastisch dat het door anderen wordt gezien en erkent. In één woord: geweldig.”

Publieksprijs

Samen met zeven andere genomineerde projecten maakte het busstation tevens kans op de DUIC-publieksprijs. Bijna 1.500 Utrechters brachten de afgelopen maanden hun stem uit. Uit deze verkiezing kwam het Hof van Cartesius als winnaar naar voren. De circulaire broedplaats in het Werkspoorgebied wist maar liefst 30 procent van de stemmen in de wacht te slepen.

“We zijn heel blij verrast. Voor ons is de publieksprijs heel belangrijk”, zegt architect Charlotte Ernst. “We willen een beetje tegen de reguliere manier van bouwen en ontwerpen aanschoppen, en laten zien hoe je ook op andere manieren de stad heel mooi kunt maken. Ik ben heel blij dat de mensen, waar het om gaat en waar wij de stad voor maken, zich kunnen vinden in het ontwerp.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Kwaliteit

De Rietveldprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een bouwproject in de stad Utrecht, waarbij wordt gelet op de kwaliteit van het project en de bijdrage aan de beleving en bruikbaarheid van de stad.

Naast de twee winnaars waren dit jaar ook het gerenoveerde Anatomiegebouw, de fietsenstalling onder het Stationsplein, de gerestaureerde patiowoning Ridderhofstad, Superlofts Blok Y Veemarkt, CPO Kavel A Veemarkt en Kubuseiland Terwijde genomineerd.

Hieronder de video van de uitreiking.