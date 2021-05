Parafernalia van overleden kardinaal Simonis naar Museum Catharijneconvent in Utrecht

Een deel van de nalatenschap van de in september overleden kardinaal Simonis wordt onderdeel van de collectie van Museum Catharijneconvent in Utrecht. Het gaat om zijn kardinaalsring, bisschopsstaf, miskelk en twee bisschopsmijters.

Simonis gebruikte de ring, staf, kelk en mijters toen hij kardinaal was, van 1983 tot 2008. Ook was hij toen voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Het museum heeft al een collectie met bisschoppelijke waardigheidstekens van de voorgangers van Simonis. De nalatenschap van Simonis wordt toegevoegd aan die collectie.

Bisschopsstaf

De bisschopsstaf werd gemaakt van ebbenhout, ivoor en zilver en is ontworpen door de Utrechtse edelsmid Jan Noyons. De staf was een geschenk van het huldigingscomité uit Simonis’ geboorteplaats Lisse.

De bisschopsstaf is extra bijzonder, omdat Simonis nadrukkelijk had gevraagd om het model herdersstaf en niet om een traditionele kromstaf, legt het museum uit. De bisschopsstaf en de kardinaalsring zijn straks permanent te zien in de ‘Schatkamer’ van Museum Catharijneconvent. Het museum organiseert in 2022 ook een tentoonstelling over de veranderingen die de kerk doormaakte in de jaren ’60.