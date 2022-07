Park Lepelenburg krijgt vanaf maandag een abstract kunstwerk dat ‘goed’ te zien is vanaf de Domtoren

Een van de vier tijdelijke kunstwerken die in het centrum van Utrecht komen, wordt maandag opgebouwd in Park Lepelenburg. Er wordt een tekening in het gras gemaakt en daarnaast komt er ook een kleurig beeld. De vier kunstwerken komen het best tot hun recht wanneer ze vanaf de Domtoren bekeken worden.

In mei van dit jaar werd bekend dat kunstenaar Krijn de Koning vier werken heeft ontworpen die alleen vanaf de Domtoren ‘goed’ te zien zijn. Op straatniveau zien voorbijgangers abstracte vormen of lijnen, maar kijkend vanaf de Dom moet alles op de juiste plek vallen.

In de Zadelstraat ligt bijvoorbeeld al zo’n lijnenspel op de grond. Maandag beginnen de werkzaamheden in Park Lepelenburg. Er komt een tekening in het gras die is opgebouwd uit betonnen trottoirbanden. Daarnaast komt er een abstract kleurig beeld. Bij het ontwerp, materiaalkeuze en de plaatsing is volgens de gemeente rekening gehouden met het ‘intensieve’ gebruik van het park.

Tekst loopt door onder afbeelding

Restauratie

De werkzaamheden in het park duren tot en met 19 juli. Als het nodig is wordt het terrein afgezet met hekken. De andere twee kunstwerken komen op het Janskerkhof en op het dak van Parkeergarage Springweg. Op 20 juli is een ‘feestelijke’ oplevering georganiseerd.

Het project is vanwege de restauratie van de Domtoren in het leven geroepen. Het idee is dat de werken tot eind 2024, of tenminste zolang de restauratie van de Domtoren duurt.