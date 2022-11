Persoon stapt op deze nieuwe muurschildering in Utrecht voorzichtig weer naar buiten

Munir de Vries heeft een nieuwe muurschildering gemaakt op de hoek van Abstederdijk en de Oosterspoorbaan in Utrecht. Het idee voor het werk is verzonnen door leerlingen van het St. Bonifatiuscollege, waar de kunstenaar vervolgens zijn eigen draai aan heeft gegeven.

“We zien een persoon die voorzichtig de buitenwereld betreedt”, vertelt De Vries. “Ik heb eerder dit jaar een workshop gegeven aan de leerlingen van het Bonifatiuscollege en heb hen destijds gevraagd wat zij belangrijk vinden in de wereld. Daar kwam heel erg naar voren dat zij de Pride heel inspirerend vonden omdat tijdens dat evenement iedereen zichzelf kan zijn.”

De leerlingen van de Utrechtse school hebben vervolgens allerlei tekening gemaakt die De Vries heeft meegenomen in het ontwerp voor zijn muurschildering. “Ik heb het idee van ‘uit de kast komen’ breder getrokken. Begin dit jaar werden bijvoorbeeld de meest strenge coronamaatregelen opgeheven en bleek alles opeens weer te kunnen. Ik merkte dat niet iedereen vanaf moment één weer de drukte opzocht, maar dat mensen hun eigen tempo hadden.”

Universeel

Daarnaast kunnen mensen deze muurschildering volgens de Utrechtse kunstenaar ook koppelen aan mentale gezondheid, waarbij iemand voorzichtig weer nieuwe dingen probeert. “Of aan andere belangrijke momenten zoals een meeting waarbij veel op het spel staat en iemand de onbekende ruimte binnenkomt. Ik heb het met andere woorden universeel proberen te houden.”

Ook het personage dat is afgebeeld op het werk kan zowel een man als vrouw zijn. “Ook dat speelt heel erg in deze tijd. Wat is mannelijkheid en wat is vrouwelijkheid, en wat is vervolgens het belang daarvan? Ik denk overigens dat dit figuur iets meer op een man lijkt en dat komt denk ik omdat ik zelf een man ben.”

MasterPeace

De Vries is niet de initiatiefnemer van het kunstwerk. De wereldwijde Stichting MasterPeace, die ook in Utrecht zit, probeert via onder meer sport en kunst jongeren en volwassenen bijeen te brengen en iets te laten doen voor de samenleving. Zij hebben dan ook in het kader van Utrecht 900 de graffiti-workshop op het St. Bonifatiuscollege georganiseerd, waar De Vries een van de gastdocenten was. Uiteindelijk komen er op basis van die colleges meerdere muurschilderingen in de stad.