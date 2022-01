Pianotalenten uit 21 landen: TivoliVredenburg heeft gratis stream van eerste ronde Liszt Utrecht

De eerste ronde van Liszt Utrecht in TivoliVredenburg wordt deze maand gratis uitgezonden via een livestream. De nieuwe editie van het voormalige Liszt Concours had bijgewoond moeten worden door een zaal vol publiek, maar dat kan vanwege de coronamaatregelen niet.

Dankzij de livestream op de website van Liszt Utrecht kunnen liefhebbers van pianomuziek nu dus alsnog hun hart ophalen. De streams beginnen op 6, 7, 8 en 9 januari om 11.30 uur en het laatste concert begint elke dag om 19.30 uur. Het volledige programma staat ook op de website van de organisatie.

De veertig pianotalenten die tijdens Liszt Utrecht optreden, zijn geselecteerd na een online auditie. De jury, bestaande uit Mariam Batsashvili, Andrea Bonatta, Leslie Howard, Christiaan Kuyvenhoven en Igor Roma, gaat tien talenten selecteren die doorgaan naar de tweede ronde. Die vindt plaats in september.

Liszt Utrecht is de nieuwe editie van het vroegere Liszt Concours, dat elke drie jaar in TivoliVredenburg gehouden wordt. Sinds de oprichting in 1986 is het concours doorgegroeid tot een van de meest prestigieuze pianoconcoursen ter wereld.