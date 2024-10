Plek gevonden in Utrecht voor veelbesproken kunstwerk Zeelandschap

Er is naar alle waarschijnlijkheid dan toch een plek gevonden voor het veelbesproken kunstwerk Zeelandschap. Het gigantische kunstwerk verhuist naar bedrijventerrein Papendorp. Er moet nog wel het een en ander uitgewerkt worden, zoals de vergunning, aldus de gemeente.

Het kunstwerk stond sinds de jaren 80 op het Smakkelaarsveld in Utrecht, maar werd vorig jaar in de opslag geplaatst. Het werk van David de Kop moest wijken voor nieuwbouw en omdat er nog geen andere locatie was gevonden voor het 35.000 kilo zware kunstwerk, staat het Zeelandschap voor het eerst niet meer in de publieke ruimte.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De gemeente Utrecht ging naarstig op zoek naar een nieuwe plek voor het Zeelandschap, maar tot op heden was deze locatie nog niet gevonden. Er werden meerdere locaties aangedragen, waaronder het park bij de watertoren in Overvecht, het Beatrixpark in Lunetten en het beeldenpark aan de Willem Arntszkade, maar om verschillende redenen ging de verhuizing toch steeds niet door.

Nu laat de gemeente weten dat er in samenwerking met de Vereniging Parkmanagement Papendorp gewerkt wordt aan het herplaatsen van het kunstwerk.

Het kunstwerk Zeelandschap bestaat uit vier abstracte, gemetselde en geglazuurde keramische sculpturen in de kleuren blauw, terracotta, geel en wit. Samen vormen de vier sculpturen één geheel. Het Zeelandschap is volgens de gemeente kunsthistorisch van nationaal en internationaal belang en is onderdeel van de Utrechtse kunstcollectie.