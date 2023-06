Podcast Inclusief Nachtleven: Queer en uitgaan, hoe zit dat in Utrecht?

In de aanloop naar de Utrecht Pride kleurt de Domstad naar de regenboog. Met de slogan ‘What if love is the masterplan’ staat de stad in het teken van diversiteit in alle tinten, maar wat gebeurt er na 3 juni?

In de eerste aflevering van de podcast Inclusief de Nacht onderzoeken Chiel Bareman en Siophan Homan hoe het is gesteld met het queer-uitgaansleven in Utrecht? Hoe waarborgt de Domstad de veiligheid van de LHBTIQA+-gemeenschap als de Pride voorbij is? Daarover gaan ze in gesprek met Robbert Kalff (Cafe Kalff) en Maartje Bakker (PANN). Samen praten ze over zelfontplooiing, feesten en drag als onderdeel van LHBTIQA+-gemeenschap.

Dit is een productie van Chiel Bareman en Siophan Homan gemaakt in het kader van het HUB Utrecht waarin studenten van de Hogeschool Utrecht samenwerken met de redacties van DUIC en RTV Utrecht aan journalistieke producties