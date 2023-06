Podcast Oud-Utrecht: antiekhandelaar en verzamelaar Joep Haffmans Haffmans met kunst van Wichman (foto André Russcher)

Joep Haffmans is antiekhandelaar en verzamelaar van Utrechtse kunst uit het Interbellum, onder meer van Erich Wichman. Haffmans is ook een van de geportretteerden in het jubileumnummer van Tijdschrift Oud-Utrecht over het thema ‘100 jaar passie voor Utrecht’. De podcast komt vanuit het voormalige stadszendingskerkje aan de Hoogravenseweg waar Haffmans sinds 1978 woont en werkt.