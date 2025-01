Podcast Oud-Utrecht: Bert Poortman over elektriciteit en erfgoed

Vanuit het oude PEGUS-kantoor aan de Keulsekade (onderdeel van Campus Werkspoor) een gesprek met Bert Poortman, kenner van industrieel erfgoed. In het Jaarboek Oud-Utrecht schreef hij over de geschiedenis van de elektriciteitsvoorziening in Utrecht. Vandaar ook de locatie van de podcast-opname: het hoofdkantoor uit 1953 van het Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts Stroomleverinsgbedrijf (PEGUS).