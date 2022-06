Podcast Oud-Utrecht: Bettina van Santen over jonge monumenten en 900 jaar Utrecht

Bettina van Santen is architectuurhistoricus bij de gemeente Utrecht. In deze podcast vertelt ze over jonge monumenten uit de wederopbouw en de recente ‘Post 65’-periode. Ook komt het nieuwe boek aan bod dat zij samen met Kaj van Vliet schreef: Gekomen om te blijven, 900 jaar Utrecht. De podcast komt vanuit de Johanneskerk in Overvecht uit 1966, een jong monument waar Bettina van Santen vaak komt.

Aanleiding voor deze aflevering van de podcast is het themanummer van Tijdschrift Oud-Utrecht over ’50 jaar zorg voor Utrechts Erfgoed’. Het gaat over een halve eeuw archeologie, bouwhistorie en monumentenzorg bij de gemeente Utrecht. Deze periode begon in 1972 met de aanstelling van een stadsarcheoloog.