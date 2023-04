Podcast Oud-Utrecht: Erik Graafstal over 25 jaar archeologie Leidsche Rijn Erik Graafstal in het ArcheoLab

Vanuit Museum Hoge Woerd een gesprek met gemeentelijk archeoloog Eric Graafstal over 25 jaar archeologie in Leidsche Rijn, waarbij hij vanaf het begin betrokken was. Als kind, opgegroeid in Vleuten-De Meern, zocht hij hier al naar Romeinse spullen.