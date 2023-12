Podcast Oud-Utrecht: Fred Vogelzang over omgang met het verleden Fred Vogelzang bij Slot Zuylen

Ter gelegenheid van 100 jaar vereniging Oud-Utrecht gaat het Jaarboek 2023 over de veranderende omgang met het verleden. In de podcast spreekt Arjan den Boer met Fred Vogelzang, historicus en redactielid van het Jaarboek, over de beeldvorming rond Utrechtse kastelen. Zo kreeg Slot Zuylen, waar de podcast is opgenomen, pas rond 1970 aandacht voor Belle van Zuylen als ‘feministe’. Aan bod komen ook films, roleplaying en zelfs tatoeages.

Oud-Utrecht De historische vereniging Oud-Utrecht is opgericht in 1923 en wil de kennis van en belangstelling voor Utrechtse geschiedenis, archeologie en monumenten stimuleren en waken over het behoud van het lokale en regionale erfgoed.