Podcast Oud-Utrecht: Froukje van der Meulen over Paushuize

Vanuit Paushuize een gesprek met conservator Froukje van der Meulen. De op Pompeii geïnspireerde muurschilderingen in de Balzaal zijn uniek in Nederland. Ze werden in 2009 teruggevonden en gerestaureerd, maar drie Romeinse danseressen ontbreken. Froukje van der Meulen wist te achterhalen hoe ze eruit zagen en binnenkort worden ze gereconstrueerd. Zij vertelt Arjan den Boer over haar onderzoek en haar werk in Pauzhuize en bij het Rijksmuseum.

In het recent Jaarboek Oud-Utrecht 2021 schreef Froukje van der Meulen een rijk geïllustreerde bijdrage over haar onderzoek. In 2020 verscheen al haar artikel ‘Terug naar Pompeii’ in Tijdschrift Oud-Utrecht. Dat stuk is bij de podcast als PDF beschikbaar.