Podcast Oud-Utrecht: Hans Renes over de Maliebaan

In deze podcast spreekt Arjan den Boer met Hans Renes, historisch geograaf en hoogleraar Erfgoedstudies. Tijdens een wandeling vertelt hij over de Maliebaan in internationaal perspectief, naar aanleiding van zijn bijdrage in het Jaarboek Oud-Utrecht 2020. Door heel Europa ontstonden in de 17e eeuw namelijk maliebanen, een soort voorlopers van golfbanen.

Renes geeft in de podcast ook zijn mening over de herinrichtingsplannen voor het middendeel van de Maliebaan. Verder vertelt hij over de Nieuwe historische atlas van de stad Utrecht, die onlangs is verschenen. In dat kader komt ook de recente ontwikkeling van de stad aan bod en zelfs de toekomst (polder Rijnenburg). Daarnaast geeft Renes inzicht in zijn werk als hoogleraar Erfgoedstudies en het vakgebied van de historische geografie.