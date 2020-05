Podcast Oud-Utrecht: Jessica van Geel over Truus Schröder en Truus van Lier

In de nieuwste podcast van Oud-Utrecht vertelt schrijver en journalist Jessica van Geel over Truus Schröder (van het Rietveld Schröderhuis) en haar buurmeisje, de verzetsheldin Truus van Lier. Truus Schröder was het hoofdonderwerp van Van Geels boek I Love you Rietveld dat in 2018 verscheen. Momenteel werkt zij aan een boek over de jonge verzetsstrijder Truus van Lier.

In september 1943 liquideerde de 22-jarige studente Truus van Lier de NSB-hoofdcommissaris Kerlen. Een maand later werd zij in Haarlem verraden en opgepakt. Ze belandde in concentratiekamp Sachsenhausen, waar ze al snel werd gefusilleerd. Jessica van Geel wil in haar boek, dat in 2o21 uitkomt, meer licht werpen op het korte leven van Truus. Ze ontving hiervoor begin dit jaar het C.S.S. Crone-stipendium.

In de podcast van Oud-Utrecht spreekt Arjan den Boer met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.