Podcast Oud-Utrecht: Kaj van Vliet over 900 jaar stad Kaj van Vliet in Paleis Lofen

Vanuit Paleis Lofen spreekt Arjan den Boer met historicus en archivaris Kaj van Vliet van Het Utrechts Archief. Hij is kenner van de stadsrechtoorkonde die 900 jaar geleden op deze plek werd getekend door de Duitse keizer. Hij vertelt wat we allemaal wel, maar veel ook niet weten over het stadsrecht.