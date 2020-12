Podcast Oud-Utrecht: Kila van der Starre over straatpoëzie Kila van der Starre

Kila van der Starre vertelt over straatpoëzie in Utrecht in de nieuwste aflevering van de Podcast Oud-Utrecht. Tijdens een wandeling door de binnenstad heeft ze het over straatgedichten, maar ook over Instagram-poëzie en poëzie-tatoeages.