Podcast Oud-Utrecht: Llewellyn Bogaers over middeleeuws Utrecht en clanstrijd

De bevlogen cultuurhistorica Llewellyn Bogaers bestrijdt historische vooroordelen en maakt zich sterk voor sociale cohesie. In Grand Hotel Karel V (het Duitse Huis) spreekt zij met Arjan den Boer over haar proefschrift ‘Aards, betrokken en zelfbewust’, waarin ze een alternatief kijk geeft op de reformatie.

Bogaers vertelt ook over haar nieuwe onderzoek: ‘Van der Aa tot IJsbrandi. Clanstrijd in middeleeuws Utrecht (1100-1600)’. Hierover geeft zij op 27 november 2022 een lezing in de Lutherse kerk.