Podcast Oud-Utrecht: Lutgard Mutsaers over Louis Armstrong en Urban Dance Squad

Vanuit TivoliVredenburg een gesprek met Lutgard Mutsaers, cultuurhistorica van muziek, theater en dans. Zij heeft letterlijk en figuurlijk Utrechtse pophistorie geschreven: eerst op het podium (en in de Top 40) als basgitarist van The Broads, later met haar vele boeken en artikelen over de geschiedenis van de populaire muziek.

In het Jaarboek Oud-Utrecht 2025 schreef ze over Urban Dance Squad, de Utrechtse ‘wereldband’. En in het komende nummer van Tijdschrift Oud-Utrecht verschijnt haar artikel ‘Louis Armstrong verovert Utrecht in 1933’.