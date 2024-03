Podcast Oud-Utrecht: Lysette Jansen over Wijk C en het Volksbuurtmuseum Lysette Jansen

In een serie over vernieuwde Utrechtse musea, groot en klein: directeur Lysette Jansen van het Volksbuurtmuseum in Wijk C. Zij vertelt over het ontstaan van het museum vanuit de wijkbewoners zelf. Ook leidt ze de luisteraar rond door de nieuwe, frisse opstelling die toch nog veel vertrouwde elementen bevat.

In een serie over vernieuwde Utrechtse musea, groot en klein: directeur Lysette Jansen van het Volksbuurtmuseum in Wijk C. Zij vertelt over het ontstaan van het museum vanuit de wijkbewoners zelf. Ook leidt ze de luisteraar rond door de nieuwe, frisse opstelling die toch nog veel vertrouwde elementen bevat. In de podcast van Oud-Utrecht spreekt Arjan den Boer met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in! Oud-Utrecht De historische vereniging Oud-Utrecht is opgericht in 1923 en wil de kennis van en belangstelling voor Utrechtse geschiedenis, archeologie en monumenten stimuleren en waken over het behoud van het lokale en regionale erfgoed. Profiel