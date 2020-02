Podcast Oud-Utrecht met Floortje Tuinstra over het Rampjaar

De tweede editie van de Podcast Oud-Utrecht gaat over het Rampjaar 1672-73 in Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Floortje Tuinstra van Het Utrechts Archief. Zij vertelt over haar tentoonstelling over het Rampjaar die nu te zien is aan de Hamburgerstraat. Ook heeft ze het over een innovatief project met de brieven van Margaretha Turnor, de kasteelvrouwe van Amerongen.

Het brievenproject houdt in dat de computer historisch handschrift herkent met behulp van kunstmatige intelligentie. De tentoonstelling bij Het Utrechts Archief is nog tot september te zien. Op 10 april a.s. geeft Floortje Tuinstra ook een presentatie over het Rampjaar tijdens het Historische Café van Oud-Utrecht in het Bartholomeus (toegang gratis).