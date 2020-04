Podcast Oud-Utrecht met Jim Terlingen over NSB-kamp Rhijnauwen

In de nieuwe editie van de Podcast Oud-Utrecht: journalist en onderzoeker Jim Terlingen over het NSB-kamp Rhijnauwen (1945-1948) waarover hij een artikel schreef in het Tijdschrift Oud-Utrech. Hij vertelt ook over zijn onderzoek naar de fouten in de namen op het Joods monument en het nieuwe boek waaraan hij werkt over de Joodse Raad in Utrecht.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Voor NSB’ers en anderen die in de oorlog de kant van de bezetter kozen, was 1945 het begin van een interneringsperiode. Speciaal voor de mannen onder hen werd net buiten Utrecht een kamp gebouwd. Over Kamp Rhijnauwen was tot nu toe zeer weinig bekend. Het ging er nogal chaotisch aan toe, zo blijkt.

In de maandelijkse podcast van de historische vereniging Oud-Utrecht spreekt Arjan den Boer met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.