Podcast Oud-Utrecht met stadshistoricus René de Kam

Utrecht heeft er weer een podcast bij, deze keer over stadsgeschiedenis. In de podcast Oud-Utrecht spreekt Arjan den Boer met Utrechtse historici over de historie van de stad en hun fascinatie daarvoor. De podcast is een initiatief van de historische vereniging Oud-Utrecht. Aanleiding vormt bijvoorbeeld een tentoonstelling, lezing of publicatie, maar ook de achtergrond van de historicus zelf komt aan bod.

In de eerste editie is de gast René de Kam, conservator Stadsgeschiedenis van het Centraal Museum. Met hem blikt Arjan den Boer terug op de tentoonstelling ‘Dromen in Beton’ over Kanaleneiland en Hoog Catharijne, en vooruit op de expositie ‘Ommuurde Stad’ over de Utrechtse stadsverdediging, die in juni 2020 zal worden geopend.

Op 11 februari a.s. geeft René de Kam over dit onderwerp ook de Van der Monde-lezing 2020, een extra aanleiding om de podcast Oud-Utrecht met hem te beginnen.