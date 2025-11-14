 Podcast Oud-Utrecht: Michiel Plomp over de groene geschiedenis van de Domstad Podcast Oud-Utrecht: Michiel Plomp over de groene geschiedenis van de Domstad
Podcast Oud-Utrecht: Michiel Plomp over de groene geschiedenis van de Domstad
Michiel Plomp in Flora's Hof (fot André Russcher)
Kunsthistoricus Michiel Plomp schreef het boek Utrechtse tuinen, speelhuisjes en lusthoven. De groene geschiedenis van de Domstad 1122-1800. Achter kloostermuren, tussen kanunnikenhuizen en langs de grachten lag eeuwenlang een verrassend groen Utrecht.

De podcast begint met uitzicht op de achtertuin van Michiel aan de Nieuwegracht en eindigt bij het plantentheater in Flora’s Hof naast de Domtoren, waar drie generaties Van Lunteren bijzondere planten kweekten maar ook tuinen en huizen ontwierpen.

Oud-Utrecht

Oud-Utrecht

De historische vereniging Oud-Utrecht is opgericht in 1923 en wil de kennis van en belangstelling voor Utrechtse geschiedenis, archeologie en monumenten stimuleren en waken over het behoud van het lokale en regionale erfgoed.

