Podcast Oud-Utrecht: Nancy Jouwe over slavernij en de Kaap Nancy Jouwe

Arjan den Boer spreekt met cultuurhistoricus Nancy Jouwe vanaf de tentoonstelling ‘Cape X Utrecht’ in de Academie Galerie (AG) van de HKU aan de Minrebroederstraat . Zij is medesamensteller van de tentoonstelling en van het boek Slavernij en de stad Utrecht (2021). Wat was de band van Utrecht met de Kaapkolonie door de eeuwen heen? Hoe herken je het koloniale verleden in het heden?

Oud-Utrecht De historische vereniging Oud-Utrecht is opgericht in 1923 en wil de kennis van en belangstelling voor Utrechtse geschiedenis, archeologie en monumenten stimuleren en waken over het behoud van het lokale en regionale erfgoed.