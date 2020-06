Podcast Oud-Utrecht: Niels Bokhove over Utrecht Boekenstad

In deze podcast spreekt Arjan den Boer naar aanleiding van het thema Utrecht Boekenstad met literatuur- en cultuurhistoricus Niels Bokhove. Hij schreef niet alleen een artikel over Nicolaas Beets als stadsdichter, maar weet ook veel van de historie van boekhandels in de stad. De podcast is dan ook opgenomen in de brasserie van de nieuwe Broese in Post Neude.

Aanleiding is het onlangs verschenen themanummer Utrecht Boekenstad van het Tijdschrift Oud-Utrecht. Behalve over boeken gaat het gesprek ook over Dada en surrealisme in Utrecht, vanwege de tentoonstelling van Joop Moesman in het Centraal Museum. Bokhove maakte hierbij een Moesman-wandeling door de stad.

In de podcast van Oud-Utrecht spreekt Arjan den Boer met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.