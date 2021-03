Podcast Oud-Utrecht: Renger de Bruin over Utrechtse adel

De tiende podcast van de historische vereniging Oud-Utrecht is verschenen. Gast is Renger de Bruin, historicus en adelsonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Hij werkt aan een boek over de geschiedenis van de Utrechtse adel. Eerder was hij conservator stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum.

Arjan den Boer spreekt in de Gobelinzaal van Slot Zuylen met De Bruin over de adellijke familie Van Tuyll van Serooskerken die daar woonde en over de Utrechtse adel in verleden en heden. Wat is adel en speelt die tegenwoordig nog een rol?