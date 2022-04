Podcast Oud-Utrecht: Sanne Frequin over middeleeuwse grafmonumenten Sanne Frequin (foto: Angeliek de Jonge)

Deze podcast komt vanuit de Domkerk: een gesprek met de spraakmakende kunsthistorica Sanne Frequin. In haar recente proefschrift geeft zij een frisse blik op het grafmonument van Gwijde van Avesnes in de Dom, zoals blijkt uit de titel: ‘Propaganda in steen’. Ook ontdekte zij dat het monument ooit bont beschilderd was en liet ze een deel in 3D reconstrueren. Waar komt haar fascinatie voor de middeleeuwen vandaan?