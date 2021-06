Podcast Oud-Utrecht: Tolien Wilmer over De groene stad

Vanuit de tuin van Zuylenspiegel aan de Zuilenstraat een gesprek met Tolien Wilmer, bestuurslid van Open Tuinendag Utrecht. Zij was beheerder van de collectie prenten en tekeningen bij Het Utrechts Archief en heeft daarover vele boeken en tentoonstellingen gemaakt. Stadstuinen en buitenplaatsen zijn haar grote fascinatie. Tolien Wilmer werkte ook mee aan het themanummer ‘De groene stad’ van Tijdschrift Oud-Utrecht.

Bekijk ook een korte video van dit gesprek met beelden de bijzondere tuin.

Themanummer De groene stad

Het themanummer van Tijdschrift Oud-Utrecht laat een rijke historie zien als het gaat om de aanleg van tuinen, buitenplaatsen, parken en zelfs groene stadsdelen. Terwijl de oprukkende bebouwing tuindersgebieden, landgoederen, volkstuinen en sportvelden opslokte, creëerden burgers, (landschaps)architecten en plantsoenmeesters juist weer nieuwe paradijsjes. Het tijdschrift is rijk geïllustreerd, onder meer met kleurendia’s uit de jaren zestig door Johan van Alff, de toenmalige directeur van de plantsoenendienst.

De artikelen gaan bijvoorbeeld over de bijzondere stadstuinen van de 17e-eeuwse schilder Roelant Savery en de 19e-eeuwse schrijver Nicolaas Beets. En wie weet nog dat het Diaconessenhuis een enorme tuin had met een eigen kwekerij en ‘agrarische dienst’? Ook de ‘groene erfenis’ in de naoorlogse wijken Kanaleneiland en Overvecht komt aan bod, evenals de parken van Lunetten en de strijd voor het groene hart van Leidsche Rijn. ‘Bomenburgemeester’ Frank van den Brink vertelt over de gesneuvelde rode beuk aan de Emmalaan. Het nummer begint met het overzichtsartikel ‘Groen in een groeiende stad’ door cultuurhistoricus Roland Blijdenstijn.