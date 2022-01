Podcast Oud-Utrecht: Twan Geurts over paus Adrianus van Utrecht Twan Geurts in Paushuize

Ter gelegenheid van het Adrianusjaar 2022 vanuit Paushuize een extra lang gesprek met Twan Geurts, biograaf van paus Adrianus. Over zijn Utrechtse jeugd aan de Oudegracht, studie in Leuven, rol als opvoeder van Karel V, onderkoning van Spanje en ‘tussenpaus’ in het decadente Rome, precies 500 jaar geleden.