Podcast Oud-Utrecht: Victor Lansink over de Oosterspoorweg

Mede vanwege Open Monumentendag (14 september, thema: verbindingen) komt deze aflevering uit het Maliebaanstation, nu Spoorwegmuseum. Dit station aan de Oosterspoorweg bestaat 150 jaar. Arjan den Boer spreekt met kunsthistoricus Victor Lansink, vakspecialist historisch beeldmateriaal bij Het Utrechts Archief.

Daarnaast publiceert hij veel over spoorweggeschiedenis, zoals de Atlas van de Verdwenen Spoorlijnen (2016) en dit jaar het boek over de Oosterspoorweg. Hij vertelt hoe de ‘zijtak’ van deze spoorlijn naar Utrecht Maliebaan tot stand kwam, maar ook over zijn grote fascinatie voor ‘Railtrash’.