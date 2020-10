Podcast Oud-Utrecht: Wendy Landewé over Oud-Amelisweerd

In de nieuwste podcast van de historische vereniging Oud-Utrecht spreekt Arjan den Boer met conservator Wendy Landewé van Pop-up Museum Oud-Amelisweerd. Over 250 jaar bewoningsgeschiedenis én over de toekomst van dit landhuis met z’n bijzondere behangsels.

Tijdens een rondgang over de tentoonstelling ‘My Home, My Castle’ komt 250 jaar bewoningsgeschiedenis van het landhuis aan bod, met aandacht voor de Chinese behangsels en het korte verblijf van koning Lodewijk Napoleon. Ook vertelt Wendy Landewé over de afgelopen jaren als bijzonder museum waarin historie gecombineerd werd met moderne kunst. Op 31 oktober sluiten de deuren. Wat moet er daarna gaan gebeuren met dit landhuis en z’n unieke Chinese behangsels?