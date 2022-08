Postuum eerbetoon voor kunstenaar Henk van Reeuwijk

In november 2019 overleed de Utrechtse grafisch ontwerper Henk van Reeuwijk. De kunstenaar die in 1940 werd geboren kreeg zijn opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheid in Amsterdam, de huidige Gerrit Rietveld Academie. Naast zijn werk als graficus ontwierp hij een serie kleine meubelen. Die zijn slechts bij een klein publiek bekend. Deze ‘zitobjecten’ zoals Reeuwijk ze noemde zijn vanaf zaterdag te zien in een Rietveldwoning aan de Erasmuslaan 5.

Henk van Reeuwijk was een veel gevraagd graficus, met name door ondernemers in de binnenstad van Utrecht. Voor tal van bedrijven ontwierp hij de huisstijl, de gevelbelettering en lichtbakken. Het zijn tijdloze ontwerpen die zijn gemaakt in de jaren 70/80 van de vorige eeuw. Denk aan daarbij aan de gevels van Grit Brillen, Het Hoogt, Bakkerij De Laat en Swaak. Daarnaast ontwierp hij boekomslagen voor uitgeverij Bruna, platenhoezen en affiches voor musea en Genootschap Kunstliefde.

Zijn woning aan de Gasthuisstraat was klein, te klein voor alle ideeën die hij wilde realiseren. Van Reeuwijk was een groot bewonderaar van de architect Gerrit Rietveld en speelde met het idee om een modulair meubelsysteem te ontwerpen. Gelukkig kreeg hij in 1978 een extra atelierruimte waar hij zijn meubelideeën kon realiseren.

Zijn (zit) meubelen maakte hij eerst uit karton en als hij tevreden was volgde een uitvoering in multiplex en al dan niet voorzien van kleur. Hij maakte een serie meubelen die (helaas) nooit in productie zijn genomen waardoor het unicums zijn gebleven. De nagelaten meubelcollectie die uit ongeveer veertig verschillende modellen bestaat worden in de weekeinden vanaf 6 tot en met 28 augustus tentoongesteld van 13.00 tot 17.00 uur. Een aantal modellen zijn ook te koop.

Adres: Erasmuslaan 5, Architectuur kunstcentrum