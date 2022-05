Pride fototentoonstelling hersteld na bekladding en te zien op Jaarbeursplein

Twintig panelen van Pride Photo tentoonstelling zijn vanaf vrijdagochtend te zien op het Jaarbeursplein. De foto’s zijn weer hersteld nadat ze op 4 mei in Vlissingen waren beschadigd met rode en groene bekladdingen. De reizende openluchttentoonstelling is tot 10 juni gratis te zien in Utrecht.

De foto’s op de panelen werden gekozen uit bijna 2500 inzendingen uit 41 landen. Ze laten volgens de stichting achter de tentoonstelling, Pride Photo Award, urgente, verrassende en mooie verhalen zien over seksuele- en genderdiversiteit.

“Zo wordt ingegaan op de mate waarin LHBTQIA+ personen wereldwijd hard getroffen zijn door de pandemie”, schrijft de stichting. “Maar ook de onderdrukking van de LHBTQIA+ mensenrechten, homoseksualiteit in de sport, eenzaamheid onder ‘roze’ ouderen en geweld tegen transgenders.”

Het land door

Begin mei werden in Vlissingen verschillende foto’s beklad. De stichting kreeg veel steunbetuigingen en donaties om ze weer schoon te maken. Daar is Pride Photo directeur Hein-Jan Keijzer ‘ontzettend blij mee’. “De vernielingen in Vlissingen hebben aangetoond dat de zichtbaarheid voor seksuele- en genderdiversiteit hard nodig is”, zegt hij.

De tentoonstelling reist het land door en is tot het einde van dit jaar in alle twaalf provincies te zien. “Dit leidt hopelijk tot een dialoog en uiteindelijk tot het vergroten van de acceptatie”, zegt Keijzer.

Opening

Op de panelen staan ook korte teksten met toelichting over de onderwerpen. Ook kunnen mensen een QR-code scannen voor meer uitleg, of een audiofragment beluisteren over onder meer de fotograaf van het werk.

Eigenlijk zou wethouder Linda Voortman (diversiteit) vrijdagmiddag de tentoonstelling openen, maar vanwege de slechte weersverwachting is de officiële opening verplaatst naar maandagmiddag. De tentoonstelling is vrijdagochtend wel al geplaatst.