Prinses Laurentien opent bibliotheek Neude in maart

De nieuwe centrale bibliotheek van Utrecht in het voormalige postkantoor aan de Neude wordt geopend door prinses Laurentien. Zij opent het nieuwe boekenpaleis op 13 maart.

Het aftellen is begonnen, nog een paar weken en dan is het feest op de Neude. Op vrijdag 13 maart opent de bibliotheek daar de deuren. Prinsen Laurentien, zelf ook schrijfster van kinderboeken, krijgt bij de opening hulp van wethouder Anke Klein en een aantal bewoners van de stad. Iedereen kan bij de opening aanwezig zijn.

De prinses was in 2014 betrokken bij de oprichting van Stichting Lezen & Schrijven en is nog steeds nauw betrokken bij de aanpak van laaggeletterdheid. Zowel in Nederland als in internationale context vanuit haar rol binnen UNESCO. Ook schreef de prinses meerdere kinderboeken onder de naam Laurentien van Oranje.

Vanaf het openingsmoment pakt de bibliotheek uit met een programma dat twee weken duurt. De inhoud van het programma staat vanaf half februari op de website van de bibliotheek.

Slotstuk

De bibliotheek aan de Oudegracht blijft open tot en met zondag 16 februari 17.00 uur. Die dag is er ook nog een Culturele Zondag in het teken van de grote boekenverhuizing die plaats gaat vinden.

De opening van de centrale bibliotheek is het slotstuk van jarenlange werkzaamheden aan het voormalige postkantoor. Het monumentale gebouw is veranderd in een groot boekenpaleis, maar ook komen er twee horecazaken, een grote Albert Heijn, boekwinkel Broese en buitensportwinkel Bever. In het pand is ook ruimte gevonden voor een grote fietsenstalling.