Privéverblijf van familie Van Zuylen van Nijevelt bij Kasteel de Haar tijdelijk geopend voor publiek

Normaal gesproken bleven de kamers van het Châtelet van Kasteel de Haar gesloten voor publiek, maar vanaf vrijdag worden de deuren van dit privéverblijf tijdelijk geopend. Het imposante gebouw is onlangs grondig gerestaureerd en dient nog steeds als onderkomen voor de familie Van Zuylen van Nijevelt.

Het Châtelet is in 1893 ontworpen door Joseph Cuypers, zoon van Pierre Cuypers, de architect die Kasteel de Haar heeft ontworpen. Dit ‘kasteeltje’ was eerst het onderkomen van de rentmeester, de machinist en ander personeel. Daarnaast stonden er allerlei technische installaties waarmee het grote kasteel bijvoorbeeld warm werd gehouden en van stromend water werd voorzien.

Rond 1910 kwamen er appartementen in het Châtelet voor de zonen van baron Etienne en barones Hélene. Sinds de jaren 50 gebruikt de familie het gebouw als ‘Hollands familiehuis’. Het is simpelweg intiemer en praktischer dan het grote kasteel dat er pal naast ligt.

Gerestaureerd

Van 2013 tot 2015 is het Châtelet grondig gerestaureerd. Er zijn verschillende onderdelen gerestaureerd, waaronder de fundering, de ramen en kozijnen, scharnieren, schuifjes, haakjes, luikogen, luikwervels en klinkstellen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook de historische interieurs, muurschilderingen, tegels en lambriseringen hersteld.

Vanaf vrijdag krijgen bezoekers dus de kans om binnen te kijken in dit privéverblijf van de familie Van Zuylen van Nijevelt. Onder meer de indrukwekkende Groene Kamer, Blauwe Kamer, Ivoren Kamer en Portugese Kamer zijn dan te bezichtigen. Maar ook de ruimte waar gegeten en gekookt wordt, televisie wordt gekeken en waar de kinderen speelden zijn te zien.

