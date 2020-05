Proef met creëren van huisvesting creatieve sector in Utrechtse regio

In de regio Utrecht begint in juni een proef met de huisvesting van makers in de creatieve sector. Tijdens de proef komt er op verschillende erfgoed locaties werkruimte voor de makers.

De kloof tussen vraag en aanbod van creatieve huisvesting is groot in de regio Utrecht. In 2018 was er vraag naar 135.000 m2, terwijl slecht 105.000 m2 werkruimte werd aangeboden. De gemeenten Utrecht en Amersfoort en de provincie Utrecht lieten een onderzoek doen, waaruit bleek dat de vraag naar werkruimte in 2024 groeit naar 185.000 m2. De gemeenten en de provincie gaan nu samen optrekken om de creatieve makers te ondersteunen.

Leegstand

Het eerste deel van onderzoek werd in de zomer van 2019 gedaan door Bureau Buiten. Er is onder meer gekeken naar de mogelijkheid om creatieve makers onder te brengen in leegstaande erfgoedpanden. Uit het onderzoek blijkt dat maar een klein deel van het erfgoed in de regio leegstaat. Verder is er vaak al een plan voor hergebruik van het gebouw. Het erfgoed waar moeilijk een andere bestemming voor te vinden is, biedt juist wel kansen, aldus de onderzoekers.

Vooral verdedigingswerken, industrieel erfgoed en openbare gebouwen passen goed bij de behoefte die creatieve makers hebben. Dat komt door de specifieke eigenschappen van de gebouwen. Wel wordt altijd rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van een gebouw. Openbare gebouwen zoals schoolgebouwen en industrieel erfgoed zijn voor creatieve makers aantrekkelijk, maar ook als locatie voor horeca en congressen.

Proeftuin

DePlaatsmaker is gespecialiseerd in het organiseren van ruimte voor kunstenaars en creatieve makers. Zij gaan in de gemeente Utrecht aan de slag met de ontwikkeling en uitvoering van de proeftuin met werkruimte voor creatieve makers. Deze komen op een aantal locaties in de stedelijke regio.

De ervaringen met de proeftuin worden vastgelegd en openbaar gemaakt. Het eindrapport wordt uiteindelijk aangeboden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat moet eind mei 2021 gaan gebeuren.