Proefvoorstelling Guido Weijers in Beatrix Theater met 500 toeschouwers op lange baan geschoven

De voorstelling van cabaretier Guido Weijers, die deze maand zou plaatsvinden in het Beatrix Theater Utrecht, gaat niet door. Het kabinet vindt het niet verantwoord om op dit moment te experimenteren met evenementen met honderden toeschouwers.

Weijers zou in januari een voorstelling draaien in het Beatrix Theater. Als proef zouden er 500 mensen aanwezig kunnen zijn. Het kabinet had eind vorig jaar groen licht gegeven voor een aantal proefinitiatieven.

Dinsdag kwam minister Hugo de Jonge echter terug op dit besluit. Dat liet hij weten tijdens de coronapersconferentie. “In deze context, terwijl we nog zo veel niet weten, waarbij niet eens basisscholen open kunnen, is het niet slim om wel evenementen te houden waarbij honderd mensen bij elkaar zitten. We willen iets meer weten van de Britse variant, in de context van de Nederlandse maatregelen”, aldus Hugo de Jonge.

Voetbal

Naast het optreden van Weijers zouden er ook twee voetbalwedstrijden plaatsvinden waarbij 1.500 supporters aanwezig konden en was er een zakelijk congres georganiseerd. Wanneer de evenementen wel door kunnen gaan is nog niet bekend.

“Op korte termijn zullen we een besluit nemen wanneer het wel kan. Want het is van groot belang voor de sector. Ook voor voetbalclubs”, aldus De Jonge.