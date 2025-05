Protest Rave voor de Rafelranden trekt zaterdag weer door Utrecht

Het protest waarbij aandacht wordt gevraagd voor de ‘onmisbare rafelranden’ trekt zaterdag weer door Utrecht. Volgens de organisatie is de demonstratie nodig, omdat we in een tijd leven waarin de ‘rafelranden worden gladgestreken’. “Wat ooit een broedplaats was, wordt een investering. Wat ooit van ons was, wordt onbetaalbaar.”

Vorig jaar liepen ongeveer duizend mensen mee met de ‘Rave voor de Rafelranden’. Met muziekwagens en andere installaties trok de optocht door Utrecht, en dat zal zaterdag niet anders zijn. Het protest begint om 13.00 uur en de route wordt nog bekendgemaakt.

In het steeds voller wordende Utrecht moet altijd ruimte blijven voor creatieve ‘rafelranden’ om zo onafhankelijke kunst en cultuur te bevorderen, meent de organisatie.

“Onze vrijplaatsen zijn niet alleen een ode aan creativiteit, maar ook een bastion van verzet. Een plek waar je niet hoeft te bewijzen en niet hoeft te verdedigen dat je recht hebt om te bestaan. Een plek waar diversiteit niet wordt gedoogd, maar wordt gevierd. Waar we muren slopen in plaats van bouwen”, is onder meer te lezen in het manifest.

Zonder grote problemen

Hoewel de demonstraties in 2023 en 2024 zelf zonder grote problemen verliepen, moest de Mobiele Eenheid vorig jaar wel ingrijpen bij de ontruiming van twee nieuwe kraakpanden aan de Biltstraat.

Later die nacht was er ook een groot illegaal feest aan de Archimedeslaan.