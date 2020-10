Publiek en artiesten nog steeds welkom in TivoliVredenburg; zo gaat het nu in het muziekpaleis

TivoliVredenburg in Utrecht wordt nog steeds gebruikt waarvoor het bedoeld is: publiek en artiesten samenbrengen. In de Grote Zaal is plek voor ruim 1700 mensen. Met de coronamaatregelen pasten er in september nog 350 man in, dat werd begin oktober 250 en nu is dat verder teruggeschroefd naar 30. “Maar we doen er alles aan om door te gaan”, aldus Eva Huisman van TivoliVredenburg.

Al vanaf het begin van de coronacrisis heeft het Utrechtse muziekpaleis gezocht naar mogelijkheden om artiesten te laten optreden en publiek te ontvangen. In juni ontstond het succesvolle concept Walk the Line waarbij kleine groepen bezoekers langs verschillende zalen en concerten werden geloodst. Sindsdien zijn ze meer gaan programmeren.

“Het vraagt een enorme creativiteit van onze mensen”, vertelt woordvoerder Huisman. “Ik wil liever niet zeggen dat we ondertussen gewend zijn aan steeds nieuwe maatregelen maar we proberen er elke keer zo goed mogelijk op in te spelen.”

Geen biertje

Sinds de nieuwe regels van kracht zijn is, de horeca bijvoorbeeld gesloten. Konden bezoekers voorheen nog wat drinken kopen, nu staan de taps stil. Ook dragen bezoekers mondkapjes op als ze door het gebouw lopen.

Doordat de regels voor het aantal bezoekers de afgelopen maanden regelmatig gewijzigd is moet er ook elke keer naar de programmering gekeken worden. Nu de groepsgroottes weer beperkt zijn, moet er in sommige gevallen geloot worden. Van de 50 tickethouders kunnen er dan maar 30 bezoekers komen. TivoliVredenburg is ook bezig om groepen op te splitsen, dan treden de muzikanten twee keer per avond op.

Buitenland

Sommige concerten zijn verplaatst. Een voorbeeld daarvan is Walk the Line Heavy, waar voornamelijk metal-bands geprogrammeerd stonden. Omdat een deel van de bands uit het buitenland zou komen, is besloten deze editie te verplaatsen naar 2021.

TivoliVredenburg laat weten dat het niet rendabel is om open te zijn. Huisman: “We maken gebruik van de steunpakketten die er zijn, daarom zien wij het als opdracht om te blijven programmeren. We blijven draaien voor onze bezoekers, artiesten en ons personeel.”