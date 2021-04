QR-tegels in Utrecht vertellen over de geschiedenis van bijzondere plekken Foto: Universiteit Utrecht

Op verschillende plekken in de stad, die een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van de Universiteit Utrecht en het UMC, liggen sinds deze week stoeptegels met daarop een QR-code. Door de code met een telefoon te scannen verschijnt allerlei informatie over de desbetreffende plek.