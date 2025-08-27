Queer Film Festival Utrecht opent met Lola Arias’ REAS

Van 29 augustus tot en met 5 september vindt het Queer Film Festival Utrecht (QFFU) plaats. Het festival vertoont vijftig films verspreid over de stad, variërend van korte films en documentaires tot klassiekers en nieuw werk van queer makers. Naast vertoningen zijn er ook panelgesprekken, workshops en tentoonstellingen.

Het thema van dit jaar is Here, we are. Volgens de organisatie nodigt het motto bezoekers uit om zonder verwachtingen van buitenaf te verkennen wie ze zijn, willen zijn of liefhebben. “Film is bij uitstek het medium waarin vastgeroeste normen ter discussie kunnen worden gesteld”, zegt programmeur Max de Valck. “Dromen is niet naïef, maar essentieel voor onze toekomst.”

Het festival opent vrijdag met de tentoonstelling Framing the Beyond. In de avond wordt in De Helling de Argentijnse film REAS van regisseur Lola Arias vertoond. De film combineert zang, dans en vogue en vertelt het verhaal van een groep ex-gedetineerden die hun verleden en toekomst op het toneel hercreëren. De openingsavond eindigt met een clubnacht van emancipatiecollectief PERRX.

Een vast onderdeel van het programma is de 10 Minute Challenge, een wedstrijd waarbij beginnende queer filmmakers korte films insturen. Hun werk wordt vertoond voor publiek en jury, en makers krijgen de kans deel te nemen aan masterclasses en ontmoetingen met professionals.